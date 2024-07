Calcio. La Zenith si rafforza in attacco. Dallo Scandicci arriva Vezzi

Primi movimenti in casa Zenith Prato. Il direttore sportivo Marco Magni e il vice presidente Enrico Cammelli hanno inserito un tassello importante per andare a rinforzare il reparto offensivo, in attesa di capire se la prima squadra sarà effettivamente ripescata in serie D oppure dovrà giocare l’ennesima stagione in Eccellenza. Al "Chiavacci" è arrivato Filippo Vezzi (classe 92), attaccante fiorentino proveniente dalla Scandicci. Il giocatore, esploso come centravanti nella Sestese di mister Enrico Gutili, dopo aver giocato anche da mediano e da esterno di centrocampo, è reduce da un’annata in chiaroscuro, costellata da tanti problemi a una caviglia che ne hanno limitato il rendimento e l’impiego nel corso della prima parte della stagione.

Nella seconda parte di stagione, comunque, Vezzi ha realizzato 6 reti in 19 presenze. Un rinforzo che può tornare utile sia in Eccellenza, sia in serie D. Per un altro giocatore che pareva ad un passo dai colori bluamaranto, il classe 2002 Samuele Tempestini, invece ci sarà ancora da attendere, soprattutto perché, dopo la novità normativa sul vincolo sportivo annunciata dal Ministro dello Sport Abodi, risulta ancora vincolato col Signa.

Per rinforzare il reparto difensivo allora i vertici di via del Purgatorio si stanno guardando intorno e hanno iniziato a sondare la disponibilità di Tommaso Masi, altro classe 2002, difensore reduce da 2 buone stagioni al Real Forte Querceta, condite anche con qualche gol.

La società, in ogni caso, ha tutti i documenti in mano per effettuare domanda di ripescaggio in serie D e attende l’evolversi di questa situazione anche per procedere con ulteriori acquisti, cercando nel frattempo di confermare una parte dell’organico della passata stagione.

