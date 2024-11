Calcio, mister Spendolini sta pensando ad avvicendamenti in formazione per la gara di venerdì. Fano, a Corinaldo i senatori possono rifiatare

Settimana corta di preparazione per il Fano Calcio che ha svolto solo due allenamenti perché i granata saranno impegnati venerdì sera a Corinaldo (ore 20,45) con la squadra B del Corinaldo nell’anticipo della 9ª giornata di campionato. La particolarità di questa gara è che poiché il Corinaldo B non fa classifica qualunque sia il risultato non verranno assegnati al Fano Calcio punti in caso di vittoria o pareggio. La spiegazione va ricercata nel fatto che rispetto alle altre due squadre B, Marottese Arcobaleno e Marotta Maroso che utilizzano in prevalenza giovani, il Corinaldo B è composto da giocatori over. "Giocheremo ugualmente per vincere – dice il tecnico fanese Luca Spendolini – perché ci piace conservare la nostra imbattibilità e per il rispetto che dobbiamo a tutti gli avversari. Magari questa potrà essere l’occasione per far riposare qualcuno e far giocare che invece chi finora ha giocato di meno". Non è escluso che proprio in vista di questo turno che non riveste importanza ai fini della promozione, mister Spendolini decida di concedere un turno di riposo ai due "senatori" Nodari e Omiccioli che fino ad oggi sono stati sempre presenti. "Loro sono due persone splendide – aggiunge ancora il tecnico del Fano – due autentici professionisti con cui ho davvero la fortuna e il privilegio di lavorare. Sia Nodari che Omiccioli mi danno una grossa mano dentro e fuori dal campo per far crescere i nostri giovani". C’è comunque ancora qualche giorno di tempo per decidere e per trovare eventualmente soluzioni alternative adeguate ai due campioni che hanno tirato la carretta con grande spirito e disponibilità.

s. c.