Calcio Montignoso fantastico. La squadra di Alberti vola

Un altro successo importante per il Montignoso, che grazie al 2 a 1 rifilato domenica a domicilio al Capezzano Pianore e alla contemporanea sconfitta della capolista Città di Capannori sul campo della Folgor Marlia si è portato a meno uno dalla vetta della classifica. Un risultato non scontato, quello ottenuto dai rossoblù allo stadio “Cavanis“, poiché i biancorossi non avevano ancora perso in campionato nelle prime cinque uscite:

"Quello del Capezzano – ha commentato il tecnico Alberti – è sempre un campo complicato. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto una gara di alto livello: siamo partiti bene e l’abbiamo sbloccata al decimo. Poi abbiamo commesso una disattenzione su palla inattiva e abbiamo preso l’1-1, ma alla fine con la zampata di Bertuccelli siamo riusciti a portarci a casa i tre punti. I ragazzi sono stati caparbi fino in fondo e la vittoria quindi è meritata".

La graduatoria, al momento, vede gli apuani secondi con 15 punti a ridosso del Capannori a 16, ma come sempre il mister è prudente: "Noi la classifica non la guardiamo, ma ragioniamo partita dopo partita – è il mantra –. Ora in testa ci siamo un po’ allungati, alle spalle però ci sono grandi squadre raggruppate in una manciata punti quindi basta poco per stravolgere tutto".

Adesso per i montignosini ci sono Porcari e Cqs Pistoia all’orizzonte. Due squadre ostiche, che vincono e perdono poco (un successo, una sconfitta e 4 pareggi per la prima, 6 pareggi su 6 per la seconda), alle quali bisognerà prestare molta attenzione: "Il campionato in generale è molto equilibrato e infatti tante partite sono decise da episodi, che a volte sono a nostro favore, altre contro. Con Porcari e Pistoia sarà così, perché sono squadre davvero difficili da battere, contro cui bisogna giocare partite sporche e andare di sciabola anziché di fioretto".