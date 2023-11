Calcio negli juniores provinciali i ragazzi dei tecnici giovannoni e ferrara si aggiudicano il derby. La Pontremolese supera il Serricciolo con una doppietta di Edoardo Novoa

Serricciolo

0

Pontremolese

2

SERRICCIOLO: Argilla, Califfi, Richiamo (69’ Mahrach), Tonelli, Viaggi, Vegnuti (51’ Domenichelli), Gilli (82’ Marchetti), Spadoni, Di Negro, Carli, Barbasini. All.: Bambini.

PONTREMOLESE: Razzoli, Antolini, Bortolasi, Agolli (72’ Sabini), Arrighi, Domenichini, Novoa (81’ Sabella), Santoni, Ghiselli (86’ Ribolla M.), Branca, Mascia. All.: Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Fiaschi di Carrara.

Marcatori: 26’ e 56’ Novoa.

SERRICCIOLO – Ancora un derby piccante tra due formazioni che si sono affrontate con cuore e grinta. Il 2-0 in favore degli azzurrini del duo Giovannoni-Ferrara in casa dei cugini del Serricciolo non fa una grinza ed è il frutto di un lavoro preparato per tutta la settimana. Questa Pontremolese amata dal suo pubblico e dai vertici societari va a lambire gli alti vertici della classifica e quelli della più genuina passione sportiva. Sulla stessa lunghezza d’onda si è mosso il Serricciolo: due squadre che nel corso dei novanta minuti e passa riflettono in sostanza il sanguigno carattere dei loro tecnici.

Ha vinto la Juniores della Pontremolese grazie a un intelligente lavoro espresso dal centrocampo che non ha presentato nessuna smagliatura. Squadra che con il suo tipico gioco farà sicuramente soffrire molte avversarie. Pontremolese che in definitiva si potrebbe definire operaio ma di alta qualità. Dall’altra parte il Serricciolo, nell’occasione è apparso squadra scolpita che non ammaina bandiera e sa lottare fino alla fine. Il successo azzurro porta la doppia firma di Novoa, il doppio vantaggio è stato difeso con una prova ancora molto attenta e concentrata della difesa, che ha ben protetto Razzoli, autore comunque di un paio di buoni interventi.