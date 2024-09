Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria. Finale pirotecnico tra San Vitale Candia e Carrarese Giovani Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria, San Vitale e Carrarese Giovani pareggiano 2-2 con 4 gol negli ultimi 25'. Emozioni concentrate nella ripresa, con ribaltamento del punteggio e salvezza in extremis per gli ospiti. Prossimo turno: Ricortola vs San Vitale Candia.