La strada del Grifone. Duro "allenamento". A cena

Sarà l’arbitro Lorenzo Montefiori della sezione di Ravenna a dirigere il debutto del Grosseto domani allo "Zecchini" con l’Orvietana. Con la rifinitura di stamani, quindi, si chiude la settimana di lavoro per i biancorossi di mister Malotti il quale ha recuperato gran parte degli effettivi.

Nelle otto uscite stagionali di pre-campionato il tecnico fiorentino è stato costretto a mandare in campo formazioni improvvisate a causa di infortuni. Quale sarà, dunque, il vero volto del Grosseto? Ed anche per quanto riguarda il modulo che verrà adottato c’è sempre incertezza perché il mister biancorosso segue un proprio progetto con il modulo in continua evoluzione anche in base all’avversario. E questi interrogativi sono sorti tra gli sportivi in occasione della "cena precampionato" che i responsabili del Club Anno Zero hanno organizzato con lo scopo di rivolgere un saluto ed un augurio, oltre alla società, ai ragazzi biancorossi impegnati in questa nuova avventura ai quali non faranno mai mancare il proprio sostegno.

La società biancorossa ricorda agli sportivi, ai tifosi e ai simpatizzanti che la campagna abbonamenti per la stagione in corso si concluderà domani alle 13. Per quanto riguarda gli abbonamenti riservati agli sponsor che ne hanno diritto questi potranno essere ritirati il giorno della partita a partire dalle 13 al botteghino di piazzale Michelangelo.