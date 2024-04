Calcio Oggi al “Deste“ sfida contro il fanalino di coda Pieve Fosciana. La San Marco insegue la salvezza matematica

Una salvezza già virtualmente acquisita che potrebbe diventare matematica quest’oggi in caso di vittoria contro il Pieve Fosciana. La San Marco Avenza vive questa 31° giornata del campionato di Promozione senza particolari assilli, rinfrancata anche dal successo della scorsa domenica a Monsummano maturato grazie al gol di Emanuele Smecca.

"Ospitiamo l’ultima in classifica – anticipa il direttore sportivo Gabriele Panizzi – e sarebbe importante fare i tre punti per affrontare poi le ultime tre partite completamente liberi di testa. E’ fondamentale per noi non rientrare nei play-out ed ottenere la salvezza diretta che poi era l’obiettivo di inizio stagione. Visto com’eravamo messi prima della sosta di Natale possiamo dire che nel girone di ritorno abbiamo fatto qualcosa d’importante. Il nostro è stato un gennaio di fuoco e anche nel mese di febbraio abbiamo incamerato quei punti necessari a tirarci fuori dalla zona rossa. Abbiamo, inoltre, sfiorato la finale della Coppa di Promozione. Questa resta una ferita ancora aperta. Rimane qualche rammarico per com’è andata la semifinale col Centro Storico Lebowski. Dispiace perché era un obiettivo importante che avrebbe potuto dare tutto un altro valore alla nostra annata".

Per il match odierno, in programma alla Covetta a partire dalle ore 15,30, il tecnico David Alessi recupera Conti che ha scontato i due turni di squalifica. Resta out, invece, Pasciuti che ha ancora due giornate di stop da espiare e tornerà disponibile alla penultima contro il Settimello. Il portiere Baldini si è allenato regolarmente tutta la settimana e quindi potrebbe riprendere il suo posto tra i pali in luogo di Tognoni. In casa rossoblù tutto l’ambiente resta concentrato sulle questioni di campo ma a breve si penserà anche a programmare la prossima stagione.