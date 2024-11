Calcio, omaggio al fondatore della Tre Martiri. Gol in ricordo di Gino Bertaccini

Per non dimenticare Gino Beraccini, padre e padrone della storica Tre Martiri. Al campo sportivo della chiesa di San Giovanni Battista, al Ronco, si è svolto il secondo memorial dedicato all’indimenticabile fondatore nel 1949 della Tre Martiri, scomparso nel 2003. Gino Beraccini per oltre mezzo secolo ha mandato in campo le inconfondibili maglie orange di una squadra che giocò anche in Prima Categoria, dandole il nome in omaggio agli amici Antonio Piazza, Pino Maroni e Antonio Zoli uccisi dai fascisti nel 1944.

In campo per il memorial la Tre Martiri Vecchie Glorie, composta da ex capitanati da Massimo Zambelli e allenata da Stefano Stelluti e il Time 35 Over di mister Walter Rossi e di capitan Claudio Capacci. Per la cronaca la partita, organizzata da Massimo Altavilla, si è chiusa con la vittoria 5-3 del Time 35 Over.