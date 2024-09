Calcio. Pasqui: "Chiesanuova, ora l’obiettivo è passare il turno di Coppa»

Per il Chiesanuova è già vigilia di partita perché domani alle 18.30 i biancorossi sono di nuovo in scena al "Sandro Ultimi" per la Coppa Italia. Si gioca il ritorno degli ottavi contro la Sangiustese VP e si riparte dallo 0-0 di Villa San Filippo. Dato che domenica al gruppo di mister Mobili non è riuscito di prolungare la bella tradizione della prima in casa sempre vincente da quando si disputa l’Eccellenza, chissà che invece non possa essere spezzata la tradizione negativa che finora ha visto il club sempre eliminato al primo turno nell’altra competizione. "Proveremo a qualificarci dopo il pareggio dell’andata – dichiara l’ala Andrea Pasqui – e proprio perchè non abbiamo mai raggiunto il secondo turno. Giocando in casa possiamo farcela". Domenica 0-0 con il Montegranaro. Un vostro passo indietro o bravi i fermani a bloccarvi? "Il Montegranaro è senz’altro di un livello superiore rispetto al neopromosso Atletico Mariner, per noi credo sia stato un ulteriore passo avanti". Poche emozioni ma non perché le squadre siano state rinunciatarie. Tutto è scaturito dalla grande attenzione tattica? "Sì, penso di sì. L’intensità è stata notevole in mezzo al campo, sia noi che loro siamo stati più bravi a non concedere spazi piuttosto che ad attaccare, ma pian piano torneremo a far funzionare i meccanismi offensivi". Proprio bella invece la coreografia preparata dai tifosi, altro che una frazione. "Veramente, che roba. Ci hanno stupito e siamo grati a loro. Io poi sono amico di molti dei tifosi e questo fa ancora più piacere".

Andrea Scoppa