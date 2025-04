Calcio Popolare Spezia trionfa ai supplementari contro Lerici e conquista la Prima Categoria

CALCIO POPOLARE 3LERICI 2(dopo i tempi supplementari)

CALCIO POPOLARE SPEZIA: Biondo, Rovani, Passaglia, Celi (20’ Vasarelli), La Ferla T., Abdelaal (80’ Elbouabdellaoui), Lamsadeq (110’ Moroni), Scapazzoni (100’ Passeri), Venè, Plicanti, Conti M. (105’ Conti N.) (A disp. Libori, Angiolelli, Alicino). All. Fabbiani.

LERICI: Belloni, Tonelli, Naclerio M., Mora, Barkallah, Naclerio A., Barcio, Maglione, Naclerio N., Bellotti, Sturlese. (A disp. Manfredi, Iardella, Subashi, Pesalovo, Gjonaj, Nunez, Liotti, Bonifazio). All. Mora

Arbitro: Guidi di Spezia

Reti: 10’ aut. Passaglia (Cps), 16’ Celi (Cps), 44’ Venè (Cps), 60’ Naclerio A. (L), 115’ Moroni (Cps)

BEVERINO - Grande festa per il Calcio Popolare Spezia che davanti al pubblico delle grandi occasioni, riesce nell’impresa di aggiudicarsi lo spareggio di Beverino con il Lerici, conquistando con merito il palcoscenico della Prima Categoria. Un successo arrivato al termine di una sfida combattutissima e decisa solo dopo i tempi supplementari. Non sono, infatti, bastati i primi 90 minuti per decidere l’esito di una gara dal valore altissimo. Ad andare in vantaggio è la squadra di Mora che al 10’ approfitta di un’autorete di Passaglia per rompere il ghiaccio. Al 16’ Celi trova il guizzo vincente con un colpo di testa che supera Belloni e regala il pareggio al Calcio Popolare. Al 44’ Venè con un tiro al volo di sinistro mette il proprio prezioso sigillo sulla partita e ribalta il risultato.

Nella ripresa i lericini beneficiano di un calcio di rigore per un fallo di mano di La Ferla. Dal dischetto pareggia i conti Antonio Naclerio. Si va quindi ai supplementari che si decidono a 5 minuti dalla fine: al 115’ Moroni in mischia sul filo del fuorigioco insacca il 3-2 finale, mettendo la ciliegina sulla torta ad una stagione fantastica. La partita continua ad essere vibrante fino alla fine con tutte e due le squadre che combattono, senza mollare un colpo. Il Calcio Popolare butta il cuore oltre l’ostacolo e guadagna la promozione in Prima categoria, il Lerici invece affronterà invece i playoff per cercare di salire di categoria.

Ilaria Gallione