Calcio - Prima categoria

Nel girone "A", dove sono impiegate tutte le formazioni lucchesi, la capolista Marginone ha affrontato nel derby l’Atletico Lucca. Il match è finito 1 a 0 per i padroni di casa che sono passati grazie alla rete di Del Magro; successo che consente di rimanere in vetta. Derby esterno contro il Capannori anche per la seconda in classifica, l’Academy Porcari, che esce sconfitto per 2 a 0, con il Capannori che vince grazie alle firme di Haoudi e Martinucci.

Le altre gare dove vedevano in campo le altre lucchesi hanno visto la Folgor Marlia sul campo del Cqs Pistoia ed il Corsagna in trasferta contro il Forte dei Marmi. La Folgor Marlia ha espugnato di misura il campo pistoiese con la rete realizzata da Curumi. Pesante sconfitta esterna, invece, per il Corsagna. Ai ragazzi di Piercecchi non basta la doppietta realizzata da Fiumicino: il Forte dei Marmi conquista i tre punti, grazie alla tripletta di Lossi e raggiunge, così, al secondo posto il Porcari. Domenica prossima, per le formazioni lucchesi, spicca il derby tra Capannori ed Atletico Lucca, con i rossoneri alla ricerca del riscatto.

Alessia Lombardi