Calcio Prima categoria. Acquaviva in fuga. Ora esame Arezzo. Ponte-San Quirico

Dopo due preziosissime vittorie in trasferta a Ponte d’Arbia e San Quirico, l’Acquaviva riparte alla grande nel girone F del campionato di prima categoria ed ha ora un +5 in classifica sulle più immediate inseguitrici. Domani calendario in discesa: arriva l’Arezzo F.A.. Alle spalle della capolista, tre sfide molto intriganti: Ponte-San Quirico, Torrenieri-Amiata e Atletico Piancastagnaio-Valdichiana. Il Montalcino va a Spoiano ed ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Nel girone C si anticipa oggi il derby Radicondoli-Casolese: non è solo una storia di campanile, ma sono in palio punti importanti… Domani la capolista Badesse cercherà di allungare la classifica vincendo a Scarlino ed il Pianella giocherà in casa il derby con il San Miniato. Il Gracciano ospita un insidioso Donoratico mentre San Gimignano-Fonteblanda è una delicata sfida all’insegna del "si salvi chi può"...

GiuSte