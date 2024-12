Calcio Prima categoria. Atletico-Amiata. Si accende il derby della ‘montagna’

Lo stop dell’Acquaviva riaccende la lotta al vertice del girone F del campionato di prima categoria. I biancoazzurri domani ospitano l’Olmoponte ed hanno l’occasione per rilanciarsi, così come è favorito il Torrenieri a Spoiano. San Quirico-Tegoleto è invece il classico match da tripla. Poi c’è il derby della montagna: Atletico Piancastagnaio-Amiata promette spettacolo ed emozioni! Il Montalcino (ricordate le tre sconfitte iniziali? Ora è in lizza per i play-off…) punta ad espugnare Capolona. E il Ponte d’Arbia? Dopo aver fatto un punto in cinque gare, deve rilanciarsi in casa dell’Arezzo F.A.. Nel girone C il Badesse, dopo lo 0-5 interno con l’Orbetello, affronta la non facile trasferta di Radicondoli, mentre in Pianella-Venturina è in gioco la zona primato. Incertissima anche Donoratico-Casolese. Gracciano-San Miniato interessa l’alta e la bassa classifica, mentre San Gimignano-Sant’Andrea è uno spareggio in coda... Giuseppe Stefanachi