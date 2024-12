Calcio Prima categoria. Badesse vince e rimane in vetta alla classifica

GIRONE C

Scarlino – Lornano Badesse 2-3 Colpo esterno del Badesse, che supera Scarlino e conserva la testa della classifica. Decisivi i gol di Debolini, Chellini e Paliotti. Gracciano – Donoratico 2-1 Sesto risultato utile consecutivo del Gracciano, che supera il Donoratico e si porta ai limiti della zona salvezza. Determinanti le reti di Valci e Adamo, ai livornesi non basta la segnatura di Pellegrini. San Gimignano – Fonteblanda 1-0 Resurrezione del San Gimignano, che supera di misura il Fonteblanda, ritrovando la vittoria dopo oltre due mesi e recuperando fiducia nella salvezza. Radicondoli – Casolese 2-2 Termina in parità il derby valdelsano: dopo un’ottima partenza dei padroni di casa, che dopo appena 18 minuti si trovano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pedani e Ndiaye, la Casolese si dimostra capace di reagire, accorciando al 40’ con Sabatino e trovando il pareggio all’80’ con Cicatiello. Pianella – San Miniato 2-2 Un tempo ciascuno e pareggio finale. I padroni di casa dominano la prima frazione con la doppietta di Vitali, gli ospiti rispondono nella ripresa, pareggiando con Sardelli e Gasperini Signorini.

GIRONE F

Atletico Piancastagnaio – Valdichiana 2-1 Continua la rincorsa del Piancastagnaio dopo un inizio di campionato horror: con le reti di Demuru e Tondi i bianconeri superano il Valdichiana e si arrampicano al terzo posto. Spoiano – Montalcino 0-1 Impresa corsara del Montalcino, che batte in trasferta lo Spoiano: decisiva la rete di D’Aniello. Torrenieri – Amiata 2-1 Tonfo esterno dell’Amiata, che cede 2-1 al Torrenieri: alla squadra di Abbadia San Salvatore non basta la rete di Bisconti per rispondere alle marcature di Cattich e Ventrone. Ponte d’Arbia – San Quirico 0-0 Termina in parità la sfida tra Ponte d’Arbia e San Quirico, al termine di una partita nella quale dominano equilibrio e paura.

Marco Brunelli