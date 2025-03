Calcio - Prima Categoria. Bagnacavallo, occhio al S.Vittore

Sembra davvero lanciatissimo, il Bagnacavallo, in vetta al girone G di Prima Categoria ma oggi è atteso dalla difficilissima trasferta al "Benedetti" di San Vittore di Cesena contro i locali, terzi in classifica dopo aver vinto 2-1 il recupero di San Pancrazio. Il Savarna, secondo a 5 punti dalla capolista – ma solo 2 punti davanti al San Vittore – ha comunque un impegno non facile, tra le mura amiche contro la Pianta, quinta e ben decisa a vincere per ridurre il distacco dal Savarna e rientrare nel discorso playoff che ora non disputerebbe, visti gli 8 punti di ritardo proprio dai ravennati.

Sino a qualche giornata fa in lizza per gli spareggi promozione, il Real Fusignano si è un po’ fermato e ora deve tenere lontana la zona calda della classifica con appena 2 punti di vantaggio sull’Only Sport Alfonsine, atteso da una gara fondamentale oggi contro lo Sporting Predappio. I neroverdi aspettano il Savio impelagato nei playout in un derby ravennate importantissimo per entrambe, in una sfida anche tra bomber: Nicoletti contro Bandini, entrambi con 13 gol (2 poi li ha tolti il giudice a Bandini) sul campo. Nel girone F, invece, il Cotignola – mercoledì impegnato nei quarti di Coppa Emilia col Roncofreddo – è stato risucchiato verso il fondo della classifica ma comunque lontanissimo dalle zone pericolose. Fiorillo e compagni sono attesi dalla difficile trasferta di Dozza Imolese contro una delle due prime della classe assieme al Tozzona Pedagna. Sempre in bilico la Virtus Faenza: ospita il Fontanelice ed è lotta a tre, con Savena e Fly, per conquistare il 12º posto, l’unico che quasi certamente porterebbe alla salvezza diretta, senza playout, visti i 10 punti di vantaggio sulla Murri.

Programma Prima Categoria (26ª giornata, ore 14,30). Girone G: Carpena-Fosso Ghiaia, Marina-Meldola, Modigliana-Vecchiazzano, Real Fusignano-Savio, S. Vittore-Bagnacavallo, S. Sofia-S. Pancrazio, Savarna-Pianta, Only Sport Alfonsine-Sp. Predappio. Girone F: P. Bubano-Libertas, Basca-Savena, Dozzese-Cotignola, Fly-Murri, Fossolo-Reno Molinella, Funo-T. Pedagna, Pontevecchio-C. del Rio, Virtus Faenza-Fontanelice.

u.b.