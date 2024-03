CALCIO PRIMA CATEGORIA. Brugnato e Segesta si giocano la vetta

Grande attesa per l’anticipo della 21ª giornata di Prima categoria che vedrà affrontarsi le prime due della classifica. Oggi alle 15 al ‘Colombo’ di Beverino la capolista Brugnato si scontrerà con il Segesta che la segue ad una sola lunghezza, in una sfida importantissima il cui esito avrà un peso determinante sul primato del girone e il futuro del campionato. L’arbitro designato è Di Maria di Chiavari. Sempre oggi alle 17.30 al ‘Cimma’ di Pagliari si disputa un anticipo anche della 20ª giornata di Seconda categoria, il derby delle Cinque Terre fra Riomaior e Polisportiva Monterosso (arbitra Barbieri della Spezia). Riomarior attualmente al secondo posto ad una sola lunghezza dalla capolista Romito Magra, Monterosso al quarto posto a due punti dai rivali. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una sfida interessante e un derby molto sentito.

P.G.