Calcio Prima categoria. Brugnato tiene la vetta

Brugnato

1

Arcola Garibaldina

0

BRUGNATO: Bleve, Polani, Terribile, Pellistri (75’ Cosini), Del Vigo, Quaranta, Toso (60’ Beverinotti M.), Gavini, Lorenzini (80’ Dal Pra), Lufrano, Ferrari M. All. Lunghi.

ARCOLA GARIBALDINA: Fiorito, Taddei, Amalfitano, Bellotti, Castruccio, Franchini (62’ Ferdani), Etna (70’ Cardovilli), Capitani, Colombo (80’ Marianelli), Aldrovandi, Manfredi N. (62’ Manfredi G.). All. Bonati.

Arbitro: Sandri di della Spezia.

Rete: 17’ Gavini.

BEVERINO – La capolista Brugnato si mantiene in testa battendo 1-0 l’Arcola Garibaldina nell’anticipo della 15ª giornata. Arcolani, con esordio del nuovo mister Pier Giorgio Bonati, che reggono bene il confronto con i forti avversari. Decide al 17’ Gavini che insacca in diagonale dopo un bello scambio con Lorenzini. Il Brugnato mantiene così un punto di vantaggio sul Segesta che batte per 4-2 all’Andersen di Sestri Levante la Bolanese nell’altro anticipo della giornata. Sestresi in vantaggio al 7’ con Barbieri, al 18’ il raddoppio di Giacopello. Al 44’ accorcia le distanze Lapperier su rigore ma 50’ 3-1 di Pietro Scarpino. Al 63’ Lapperier fa doppietta dalla distanza. Al 65’ il poker di Bacherotti che chiude i conti.