CALCIO: PRIMA CATEGORIA. Capezzano in casa, Torrelaghese fuori

In Prima categoria siamo giunti alla 14ª giornata di campionato (la penultima del girone d’andata). Vediamo cosa aspetta oggi le nostre due versiliesi.

Qui Capezzano. La squadra di Riccardo Coli ospita sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ la Folgor Marlia: al Cavanis arbitrerà Luca Alessandro Avelardi di Livorno. L’unico assente è il lungodegente Lorieri (in attesa di risposte dalla risonanza al ginocchio) mentre finalmente si rivede Tancredi. "Partita impegnativa – avverte Coli – per noi sarà vietato concedere qualcosa". La formazione? Il solito convincente 4-3-3.

Qui Torrelaghese. I gialloviola sono in trasferta sull’insidiosissimo campo del Mulazzo, dove dirigerà Marco Bolognesi di Pontedera. Per mister Riccardo Belluomini ci sono i soliti infortunati Galli, Pezzini e Cagnoni. In settimana qualche acciacco per Zini, Tartarini e Baroni ma sono tutti e tre arruolabili. "Mi aspetto una gara parecchio combattuta" dice Belluomini. Lo schieramento sarà l’ormai collaudato 4-3-1-2.