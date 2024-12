CALCIO: PRIMA CATEGORIA. Capezzano primo e in casa. TdL a Porcari

In Prima categoria siamo giunti alla 12ª giornata (quartultima del girone d’andata) e oggi alle 14.30 c’è il Capezzano in casa e la Torrelaghese fuori.

Qui Capezzano Pianore. Forte delle sue 5 vittorie consecutive che gli hanno permesso di balzare in testa alla classifica agganciando il Montignoso, la squadra di Riccardo Coli riceve sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ l’Unione Tempio Chiazzano per mettere la sesta. La gara sarà arbitrata da Livio Iacobellis di Pisa. In difesa fuori ancora Tancredi ma rientra Luca Barsotti. Coli predica "umiltà" e tatticamente va avanti con il suo redditizio 4-3-3.

Qui Torrelaghese. Ancora senza i lungodegenti Pezzini e Galli in mezzo al campo (rientreranno a gennaio e saranno i veri colpi del mercato gialloviola), Riccardo Belluomini oggi a Porcari contro l’Academy (dove dirige Pietro Grassi di Livorno) è pure senza Cagnoni. Tra i pali rientra Bertini. Nel 4-3-1-2 i dubbi sono su terzino destro (Zini-Chelotti) e mezz’ala (Tartarini-Lombardi).