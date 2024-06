Calcio Prima categoria. Capolavoro Ginestra Fiorentina. Batte il Forte e vola in Promozione

ginestra fiorentina

2

forte dei Marmi

1

GINESTRA: Parrini; Chiami, Maggiorelli,Potogu, Baksaid, Melaccio (10’st Geri), Bagni (22’ st Roselli), Giannelli, Vargas, Mazzuoli, Mannini. A disp; Vincelles, Parrini, Giacco. All. Rizzo.

FORTE 2015: Ceragioli, Credendino, Valori, Papi (33’ st Seriani) Sodini F, Cardillo, Tedeschi, Alberti (20’ st Luchini), Maggi, Lossi, Sodini N. A disp: Menapace, Nocchi, Arcidiacono, Mosti, Tonacci. All Cagnoni.

Arbitro: Poggianti di Livorno

Marcatori: 27’pt Mazzuoli (G), 36’pt Mannini (G), 42’st Lossi (F).

FIRENZE – La Ginestra Fiorentina sale in Promozione. La terza e ultima partita del triangolare intergirone di Prima Categoria è anche l’ultima partita stagionale del calcio dilettanti e deve decretare l’ultima promossa. Alla formazione allenata da Maurizio Rizzo bastava un pareggio in casa contro il Forte dei Marmi, ma è arrivata una vittoria per 2-1, che replica il successo in trasferta con il Tegoleto nella prima gara. Nella prima frazione dopo una scontata e comprensibile fase di studio i padroni di casa piazzano nell’arco di dieci minuti l’uno due decisivo. Al 26’ Mazzuoli sugli sviluppi di un calcio da fermo battuto da Vargas ruba il tempo alla difesa biancazzurra e trafigge Ceragioli; al 31’ arriva il raddoppio grazie al partner di attacco Mannini che a sua volta è il più lesto a prendere il tempo e a coordinarsi per colpire di testa. Molto meglio per atteggiamento e pericolosità la squadra ospite nella ripresa. Ma arriva solo nel finale il gol che dona effimera speranza agli squali. Capitan Lossi pennella su calcio di punizione la traiettoria giusta e sigla l’1-2 al 42’, biancazzurri che nel finale ci provano e arrivano a un soffio dal pari ma Luchini al 38’ viene murato sul più bello.

Carlo Andrea Brunini