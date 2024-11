Calcio Prima categoria. Costa ritrova il gol. E il Riomaior vola

Buon avvio di stagione per il neopromosso Riomaior che si è portato a ridosso della vetta in Prima Categoria ligure. Nell’ultimo successo con il Sestri lo zampino ce l’ha messo Federico Costa, attaccante classe ’92 che con una doppietta ha deciso il 2-1 finale.

Come giudica questo inizio di stagione della sua squadra?

"Siamo tutti molto soddisfatti. Non è mai semplice ottenere sin da subito importanti risultati. Oltre ai 3 successi con Cogornese, Romito e appunto Sestri, abbiamo dovuto fare i conti con una brutta sconfitta con il Lavagna e con un pareggio con il Brugnato. In queste due occasioni abbiamo perso dei punti preziosi che alla fine dell’anno potrebbero essere molto pesanti".

Con il Sestri si è sbloccato...

"Sono molto contento, anche perché non segnavo da 4 partite e il gol mi mancava molto"

Quali le vostre ambizioni?

"Puntiamo prima di tutto a salvarci. Poi vedremo partita dopo partita cosa succederà. Abbiamo un potenziale buono con tanti giocatori nuovi di valore. La società ha fatto un buon mercato estivo"

La prossima sfida sarà stamani con la Castelnovese: quale sarà l’approccio alla gara?

"Affronteremo un avversario ostico e dovremo stare molto attenti. Non so se giocherò perché ho accusato nuovamente un problema al ginocchio".

Ginocchio che finora l’ha fatta tribolare parecchio...

"Prima di arrivare al Riomaior, dove gioco da tre stagioni, sono stato fermo un anno per un un brutto infortunio. È stato un momento difficile arrivato dopo le esperienze in Promozione con Follo e Canaletto. A quel punto ho pensato di smettere. Alla fine mi sono fatto convincere dai miei amici di Riomaggiore e ho deciso di riprovare, ma solo con l’obiettivo di divertirmi".

Cos’è cambiato da quell’infortunio?

"Sinceramente non sono più l’attaccante di prima. Non sono più egoista nel voler segnare a tutti i costi, ma mi piace anche servire degli assist per i miei compagni".

Ilaria Gallione