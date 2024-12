Calcio Prima categoria. Derby delicatissimo. Badesse in casa contro il Pianella

Derby delicatissimo nell’alta classifica del girone C del campionato di prima categoria: domani al Berni il Badesse incontra il Pianella! I padroni di casa, raggiunta la vetta, hanno perso due partite e devono assolutamente reagire, mentre il Pianella cerca di salire più in alto che può. Ma non basta: il programma prevede anche i derby Casolese-Gracciano e San Miniato-San Gimignano… Equilibratissimo il match Radicondoli-Pomarance. Nel girone F l’Acquaviva si reca a Lucignano per provare a dare sempre maggior consistenza alla propria fuga, mentre il Torrenieri cerca di restare sulla scia dei biancoazzurri ospitando l’Atletico Piancastagnaio. Se qualcuno inciampa, ne può approfittare il San Quirico che va a far visita al fanalino di coda Olmoponte. In piena lotta per i play-off anche l’Amiata (che riceve il Capolona Quarata) ed il Montalcino (che ospita il Bibbiena). Il Ponte d’Arbia attende lo Spoiano.

Giuseppe Stefanachi