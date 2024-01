Calcio Prima categoria. Domani San Miniato e Casolese si giocano il futuro

E’ il Pianella la squadra del momento nel girone E del campionato di prima categoria: domani in casa con il Venturina cercherà di rinforzare il suo secondo posto, ma l’esito del match non è scontato. Ancora più incerto è il pronostico per San Miniato-Casolese: classifica incrediobile, con la Casolese a 22 punti in zona play-off e con i senesi che con 19 punti hanno appena una lunghezza di vantaggio sui play-out! Nel mezzo ci sono anche il Sangimignano (va a Donoratico) ed il Badesse (riceve il Manciano). Il Gracciano cerca i tre punti con il San Vincenzo. Nel girone F tre squadre in un punto, con l’Acquaviva in risalita ed il San Quirico in discesa: giocano entrambe in casa, i biancoazzurri con la Fonte ed i giallorossi con il Fratta. E il Piancastagnaio? E’ a tre punti dalla vetta ed ospita la Valdichiana. Tutta da seguire è anche Ponte d’Arbia-Amiata, tra sogno play-off e paura play-out. Chiude il programma Chiusi-Tegoleto.

G.S