Calcio Prima categoria: dopo la vittoria a Marginone. Il Serricciolo ci ha preso gusto. E mette nel mirino il Capannori

Dopo la splendida vittoria di domenica scorsa, che ha portato una grande iniezione di fiducia in tutto il gruppo, il Serricciolo ospita oggi il Città di Capannori (ore 15 all’"Arcinaso") per la 25ª giornata, la decima di ritorno, del campionato di Prima categoria. Una sfida da non sottovalutare perché di fronte i gialloblù troveranno una formazione caparbia che ha ancora mire concrete di raggiungere i playoff e che quindi si presenterà in Lunigiana con l’intento di raccogliere quanti più punti possibili. I ragazzi di Borghetti, distanti 8 lunghezze dai lucchesi, dovranno continuare a guardarsi le spalle per non ricadere in situazioni complicate di classifica, cercando di vendicare la sconfitta dell’andata quando incassarono un netto 3-1. "Inutile ammettere che la vittoria in casa del Marginone ha ridato entusiasmo ed energie – afferma il ds Ruffini – soprattutto mentali a un ambiente che era un po’ in sofferenza per i risultati arrivati ultimamente. Questo è stato un successo strameritato e voluto dai ragazzi e dal mister che ci proietta con serenità all’odierno match casalingo. Affrontiamo una squadra che all’andata ci ha battuto giocando un buon calcio e che può puntare su giocatori come Costalli e Hadoui oltre ad altri che in questa categoria fanno la differenza. Vedremo, malgrado le solite e perenni defezioni di Cantoni (squalificato), Tazzini, Pennucci e Giannantoni infortunati, se è davvero tornato il sole sopra Serricciolo". A dirigere l’incontro sarà Lorenzi della sezione di Viareggio.

Ilaria Gallione