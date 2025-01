Calcio: Prima categoria. Due sfide cruciali per Capezzano e Tdl

In Prima categoria siamo alla 17ª giornata, la seconda dopo il giro di boa. Dopo aver perso la testa della classifica il Capezzano, che è reduce da due sconfitte di fila tra fine 2024 e inizio 2025, cerca il riscatto ma non sarà facile sul campo dell’ottimo Corsagna (dove dirigerà Mario Bertilone di Pontedera). Riccardo Coli deve fare a meno degli infortunati Marsili e Domenici. In dubbio c’è Del Frate per una botta al ginocchio. Avanti col 4-3-3 confidando nei gol di Correia e di capitan Mattia Pacini.

La Torrelaghese gioca in casa, ma ancora al Marco Polo Sports Center, contro la Folgor Marlia (designato Giulio Sanzò di Lucca). Riccardo Belluomini ritrova Petrucci, Mariani, Lombardi e Saviozzi. Ancora assenti invece Zini e Galli. In forte dubbio anche capitan Bonuccelli. Tatticamente i gialloviola, come già a Romagnano, andranno col 4-4-2. Ci si attende una partita molto veloce.