Calcio Prima categoria e Juniores nazionali. Fezzanese-Pistoiese big match al ’Cimma’

Inizia il girone di ritorno in Prima categoria che tre anticipi in programma oggi: Atletico Casarza Ligure-Casarza Ligure (Casarza Ligure ore 15 arbitro Ghiso di Savona), Riomaior-Cogornese (Cimma Pagliari 18 Barbieri di Spezia), Segesta-Romito Magra (Sivori Sestri Levante 16.30 Cipriani di Chiavari). Il clou è il derby di Casarza Ligure con gli ospiti decisi a vincere per cercare di ritrovare la vetta, dopo essere stati scavalcati la scorsa settimana dalla Santerenzina. Le altre cinque partite della giornata sono invece in programma domani pomeriggio. Il match della 14ª giornata Bolanese-Atletico Casarza Ligure, rinviato per nebbia il 5 gennaio, sarà recuperato mercoledì 22 gennaio alle 20.30 al ‘Bertolotti’ di Bolano. Non ci sono, invece, anticipi nel girone F di Seconda categoria dopo i due già disputati lo scorso weekend inerenti alla dodicesima giornata che si concluderà domani, con lo svolgimento delle rimanenti quattro giornate in calendario.

Juniores nazionali

La juniores nazionale della Fezzanese vuole continuare il suo trend positivo. I ragazzi di Giulio Ponte sono reduci da 5 vittorie consecutive che li hanno lanciati in vetta alla classifica da soli con tre punti di vantaggio sul Livorno e vorranno pertanto confermarsi infilando il sesto successo. Nella 15ª giornata oggi alle 15.30 riceveranno al ‘Cimma’ di Pagliari la Pistoiese quinta in classifica in un difficile ed importante confronto che nella gara d’andata si chiuse sull’1-1. La terna arbitrale designata di Spezia: direttore di gara Garbusi con assistenti Longo e Mosticchio. Tre punti che sarebbero molto importanti per i verdi che sabato prossimo nella sedicesima giornata sono chiamati al decisivo confronto diretto con il Livorno all’Armando Picchi. Intanto le altre partite della quindicesima giornata sono le seguenti: Follonica Gavorrano-Livorno, Ghiviborgo-Seravezza Pozzi, Grosseto-Zenith Prato, Tau Altopascio-Pontedera, Tuttocuoio-Prato, riposa Figline.

Paolo Gaeta