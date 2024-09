Calcio - Prima Categoria. Faenza con la Dozzese. Il Savio sale a S.Sofia

Dopo la Coppa, oggi debutta anche il campionato di Prima Categoria con le squadre già rodate dalle prime gare ufficiali. Praticamente tutte le formazioni ravennati sono state inserite, come di consueto, nel girone G, con le formazioni cesenati e quelle forlivesi. Due, invece, Virtus Faenza – come già lo scorso anno – e Cotignola, saranno impegnate nel gruppo F, di connotazione bolognese. Infatti, in questa prima giornata, la Virtus Faenza farà visita alla Dozzese, mentre il Cotignola sarà impegnato al "Magli" di Molinella contro i locali.

Nel girone G, invece, debutto assoluto in Prima per l’Only Sport Alfonsine che se la vedrà con un brutto cliente, il Vecchiazzano mentre altre neopromosse, Marina e San Pancrazio, affronteranno rispettivamente il derby col Fosso Ghiaia e la sfida col Bagnacavallo che si è ripetuta anche nei playoff promozione lo scorso maggio che, alla fine, hanno premiato entrambe le formazioni.

Il Bagnavacallo, tra l’altro, ha già passato due turni di Coppa, il secondo a spese del Real Fusignano, impegnato col sempre ostico San Vittore.

Per Savio e Savarna debutto non semplice: il primo in casa del Santa Sofia, il secondo in casa contro i forlivesi del Carpena. Programma Prima Categoria 1ª giornata (ore 15,30). Girone G: Marina-F. Ghiaia, Meldola-Pianta, Modigliana-Sp. Predappio, O. Sport Alfonsine-Vecchiazzano, S. Vittore-R. Fusignano, San Pancrazio-Bagnacavallo, Santa Sofia-Savio, Savarna-Carpena. Girone F: P. Bubano-Basca, Dozzese-Virtus Faenza, Fly-C. del Rio, Fossolo-Fontanelice, Funo-Pontevecchio, Murri-T. Pedagna, R. Molinella-Cotignola, Savena-C. S. Pietro.

u.b.