Calcio Prima categoria. Follo in vetta grazie...all’Arcola

Il Follo sale in vetta in Prima categoria e ringrazia...l’Arcola Garibaldina che blocca sul pari (2-2) al ‘Tanca’ la capolista Segesta, sfiorando anche la vittoria nei minuti di recupero. In avvio un errore difensivo arcolano consente ai sestresi di andare in vantaggio con Samuele Scarpino. Al 38’ pareggia Stefanini con un tiro all’incrocio dei pali, Segesta ancora avanti al 52’ con Bacherotti, al 71’ Amalfitano con un tiro sigla il 2-2. Al 95’ Marianelli impegna il portiere e sulla ribattuta Gabriele Manfredi calcia a botta sicura colpendo il palo con palla, che poi ’danza’ sulla linea di porta senza superarla. Del pareggio della capolista approfitta il Follo che, battendo 3-1 il Vezzano, la scavalca in classifica di una lunghezza diventando il nuovo leader. Vezzanesi in vantaggio al 19’ con Ricciardi su rigore. I follesi ribaltano il risultato con le reti al 51’e al 55’ con una doppietta di Franceschini e al 60’ con Rossetti. Il Riccò Le Rondini si aggiudica per 2-1 la sfida d’alta classifica del ‘Colombo’ di Beverino con il Brugnato: riccolesi in gol al 29’ con Scappazzoni e al 76’ con Mendoza. Il momentaneo pareggio brugnatese al 47’ di Quaranta. Perde a sorpresa anche il Marolacquasanta a Casarza Ligure per 3-2: padroni di casa avanti sul 3-0 grazie alle reti al 30’ di Sala dal limite ed a una doppietta al 39’ e al 46’ di Righetti in contropiede. I marolini riescono a segnare al 47’ con Parra su assist di Piastra e al 70’ con Tregrosso su punizione di Garibotti. Si porta ad un solo punto dal Marola la Bolanese che batte per 2-0 il Colli Ortonovo al ‘Bertolotti’ di Bolano. I gol portano la firma al 31’ di Briselli su punizione e all’88’ di Iaione in contropiede. Amegliese Iron Fox e Ceparana pareggiano 1-1 alla ’Ferrara’. Amegliesi a segno con Baldini, ospiti con Khalouq. Infine finisce 1-1 Castelnovese-Santerenzina: al ’Marchini’ di Castelnuovo locali in vantaggio al 63’ con Bragazzi su punizione. Pareggia all’85’ Vareschi servito da un calcio di punizione di Moscatelli. In precedenza al 13’ il santerenzino Angeli aveva colpito la traversa.

P.G.