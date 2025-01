Calcio Prima categoria. Giornata da brividi. Amiata-Acquaviva. S. Miniato-Casolese

Il girone F del campionato di prima categoria ci propone subito un anticipo di notevole spessore: oggi alle 15.30, infatti, si giocherà un Atletico Piancastagnaio-Capolona Quarata che per gli amiatini conta molto in chiave play-off. Ma anche domani non mancherà lo spettacolo: basti pensare all’incertissimo Torrenieri-Cortona Camucia, al confronto Amiata-Acquaviva ed alla sfida Montalcino-San Quirico: sono tutte partite in cui balla l’alta classifica. Il Ponte d’Arbia riceve il fanalino di coda Olmoponte: i biancoazzurri non vincono da 9 gare, cioè dallo scorso 3 novembre. Tre punti d’obbligo! San Miniato-Casolese è invece il big match di domani del girone C, in cui spicca anche il confronto Badesse-Donoratico per la zona play-off. Il Pianella riceve l’Argentario ed il Radicondoli va a Scarlino pensando alla salvezza. Orbetello-San Gimignano e Venturina-Gracciano sono trasferte quasi proibitive. Giuseppe Stefanachi