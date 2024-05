Calcio Prima categoria girone finale playoff. Brugnato parte a razzo. L’Argentina è battuta

Brugnato

BRUGNATO: Bleve, Ferrari M., Mozzachiodi (85’ Beverinotti M.), Pellistri (61’ Lorenzini), Del Vigo, Terribile, Baccelli (73’ Dal Pra’), Cidale, Di Martino (77’ Toso), Gavini, Lufrano (85’ Ferrari E.). All. Lunghi.

ARGENTINA: Brizio M., Fici, Ambesi, Calvini, Grandi (85’ Leggio), Tarantola, Cuneo (48’ Brizio G.), Cabello (51’ Di Donato), Alasia, Rotella (59’ Calderone), Elkamli. All. Moraglia.

Arbitro: Viviani di Genova.

Reti: 20’ e 72’ Gavini, 79’ Brizio G.

BEVERINO – Inizia nel migliore dei modi per il Brugnato il girone finale fra le cinque vincenti dei playoff di Prima categoria con mette in palio due posto in Promozione. Il team di Valter Lunghi compie una grande impresa battendo per 2-1 la blasonata Argentina, fra le più accreditate alla vittoria finale. Ancora una volta i biancoazzurri sono trascinati al successo da una doppietta del suo giocatore migliore, Luca Gavini. Il successo lancia il Brugnato in testa al girone con 3 punti, visto il pareggio (2-2) nell’altra partita Panchina Chiavari-Superba. Dopo una fase di studio i locali passano in vantaggio al 20’ con Gavini che finalizza una bella triangolazione con Baccelli e Di Martino. Al 23’ punizione di Tarantola a lato. Al 33’ Lufrano dalla distanza impegna il portiere. Al 45’ Bacelli, smarcato da Di Martino, spreca calciando alto da buona posizione. Al 70’ Gavini non sfrutta un assist di Baccelli ma si riscatta due minuti dopo siglando il 2-0, servito da Cidale. Al 76’ Cabello colpisce la traversa dalla distanza. Al 79’ accorcia le distanze Giorgio Brizio riprendendo una respinta di Bleve su tiro di Alasia. Al 93’ lo stesso Bleve salva il risultato parando un tiro ravvicinato di Calderone. Al termine grande esultanza per il successo da parte del Brugnato che domenica prossima rosserverà il suo turno di riposo.

Seconda categoria: recupero (con prosecuzione dal 26’ minuto) di Lerici-Bolanese B 2-2: reti Lerici 21’ Maglione e 73’ Guerrini (rigore), Bolanese 32’ Hamouzine e 47’ Angiolini.

Paolo Gaeta