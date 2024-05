Calcio prima categoria. Il Brugnato oggi riposa nel girone a cinque

Nella seconda giornata del mini campionato tra le cinque squadre vincenti dei play-off di Prima categoria, con in palio due posti in promozione, il Brugnato è fermo. Infatti la compagine di mister Valter Lunghi osserverà il suo turno di riposo mentre si svolgeranno le seguenti sfide: Argentina-Panchina Chiavari (Santo Stefano al Mare ore 16.30 arbitro Di Napoli di Savona) e Superba-Savona (Ceravolo Genova Lagaccio ore 16.30 arbitro Volpi della Spezia). Attualmente dopo una sola giornata in testa ci sono i brugnatesi con tre punti davanti a Panchina Chiavari e Superba con uno e Argentina e Savona a zero con quest’ultimo con una partita di meno avendo riposato la prima giornata. Brugnato che nel turno inaugurale ha compiuto una grande impresa battendo per 2-1 al ‘Colombo’ di Beverino la blasonata Argentina grazie ad una doppietta di Gavini. Mentre al ‘Daneri’ di Caperana Panchina Chiavari e Superba hanno pareggiato 2-2, con il Savona che osservava il suo turno di riposo. Le giornate sono cinque e si svolgeranno in ogni fine settimana fino a domenica 9 giugno che vedrà il suo epilogo con la disputa dell’ultimo turno.

P.G.