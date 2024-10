Calcio Prima Categoria. Il Lama ha scelto:. Emanuele Cabri mister

In Prima ’D’ il Lama ha scelto Emanuele Cabri (foto) come nuovo tecnico. Dopo l’addio consensuale con mister Davide Scarabelli, che era al timone dal 2019, la società biancorossa ha presentato ieri sera il nuovo allenatore, che ha diretto la prima seduta in vista della gara casalinga di domenica 27 col Nonantola, uno scontro diretto visto che i lamesi sono ultimi con un punto e i rossoblù quart’ultimi a +3. Per Cabri si tratta di un ritorno a Lama, dove aveva già allenato tanti anni fa. La sua ultima avventura è stata quella stagione scorsa con la Spezzanese in Seconda categoria conclusa anzitempo con l’addio a marzo. In precedenza aveva già guidato sempre in Seconda lo Junior Fiorano fino al 2019 e poi da allora per 5 stagioni è stato alla guida del Real Dragone, portato nel campionato 2022-23 al terzo posto nel girone ’A’ di Terza categoria dietro a Zocca e Real Maranello, avventura poi conclusa con le dimissioni dopo la sconfitta nel primo turno playoff per mano della Madonna di Sotto.