Calcio Prima categoria: il mulazzo del presideNte uberti cerca gloria a montecarlo. "Non sarà una gara semplice ma abbiamo tutte le potenzialità per portare a casa i 3 punti»

Diffidare è logico, sperare è lecito. Questa è la massima che accompagnerà il Mulazzo, domani (ore 14,30) all’Althen Des Paluds contro i padroni di casa del Montecarlo. L’allenatore dei rossoblù Massimo Baudone non si fida della classifica dei grigiorossi, lucchesi che dopo undici giornate si trovano in area playout con nove punti, tre in meno dei lunigianesi coscienti che dopo l’ottima prestazione messa in visione domenica scorsa contro il Montignoso di proseguire sulla strada intrapresa.

"Stanno attraversando una crisi di risultati – ha commentato il tecnico ligure – non certo di gioco. Nelle ultime prestazioni hanno sconfitto il Montignoso, poi pur mettendo alle strette la Torrelaghese non sono stati fortunati nel risultato finale. Per questo dico che la loro classifica è bugiarda. Per noi sarà una partita impegnativa, di quelle da prendere con le dovute cautele".

Che si tratti di una partita ad alto indice di difficoltà lo sostiene anche il diggi Stefano Strata che si accontenterebbe di un punto. Più spregiudicato e in linea con il pensiero dei tifosi il vicepresidente Jacopo Uberti che ha chiesto alla squadra di puntare al colpaccio. "Non siamo dei pivelli – ha detto al termine dell’allenamento di rifinitura Uberti –, siamo consapevoli che sarà una battaglia. Dopo l’incontro di domenica scorsa, noi abbiamo l’obbligo si proseguire su questa strada e Montecarlo è una tappa importante da affrontarsi al massimo della determinazione se vogliamo vincerla. Ne abbiamo le potenzialità. Gettarla al vento sarebbe da sciocchi". Non sarà della partita lo squalificato Manenti.

