Calcio Prima categoria. Il San Quirico prova l’allungo in vetta. Ostacolo ‘Fonte’

Nel girone F del campionato di prima categoria la capolista San Quirico ha l’occasione per allungare le distanze da alcune inseguitrici: la premessa indispensabile, tuttavia, è che i giallorossi battano domani in casa quella Fontebelverde allenata ora da Fabrizio Bianchi e che spera di risalire quanto prima la classifica. La lanciatissima Amiata (quattro vittorie consecutive) cerca il quinto sigillo ospitando la Valdichiana, mentre Capolona Quarata-Atletico Piancastagnaio e Acquaviva-Viciomaggio sono due scontri diretti per poter sognare un 2024 fantasmagorico! Interessanti anche Ponte d’Arbia-Tegoleto e Chiusi-Fratta Santa Caterina (si giocano il penultimo posto). Nel girone E è il Pianella la squadra senese di punta: domani attende il Badesse (a Gaiole). L’altro derby è San Miniato-San Gimignano. La Casolese (non vince da quattro gare) va a Pomarance ed il Gracciano riceve il Fonteblanda.

GiuSte