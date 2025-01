Calcio Prima categoria. Il Savarna allunga. Il Bagnacavallo rallenta la corsa

Allunga decisamente in vetta alla classifica del girone G di Prima, il Savarna che approfitta dell’inizio di questo 2025 non positivo del Bagnacavallo: le due avevano concluso l’andata a braccetto con 29 punti ma i biancorossi hanno raccolto appena 1 punto, contro i 6 del Savarna. Savarna vittorioso 2-0 col Fosso Ghiaia grazie ai gol dei soliti Otoe e Pasi (su rigore): tutto tra il 15’ e il 18’ del primo tempo e ora i due salgono rispettivamente a 10 e 9 gol nella classifica marcatori, lontani però dai 16 dell’implacabile Kampacci del Santa Sofia.

Perde colpi, come detto, il Bagnacavallo, battuto 2-0 ad Alfonsine dall’Only Sport per i gol di Rei Nipolli (foto), con un gran tiro da fuori area e Selva in una gara dominata dai padroni di casa, autori anche di tre legni. Con questo successo l’Only Sport si avvicina alla salvezza diretta, pur restando in zona playout. Si avvicina, invece, ai playoff l’ex capolista Real Fusignano, capace di vincere 1-0 (13º gol di Nicoletti in campionato) a Modigliana, trasferta mai agevole.

Pirotecnico 3-4 tra San Pancrazio e Pianta: forlivesi in vantaggio 4-0, poi due rigori di Fancello e Mauro riavvicinano, ma non abbastanza, i ravennati. Utile soltanto per il Savio lo 0-0 di Marina, ultima a 9 punti dalla penultima e decisamente a rischio retrocessione.

Nel girone F, larghissima vittoria del Cotignola in casa del Savena: 4-0 per le reti di Raffoni, Timoncini, e due volte Bosi: ora i ravennati sono al quinto poto a -6 dalla vetta. Ancora una sconfitta (1-0) per la Virtus Faenza, in casa del Placci Bubano.