Calcio prima CATEGORIA: il serricciolo colleziona il secondo pareggio consecutivo dopo il cambio della guida tecnica. Taricco: "Risultato giusto se si considera le defezioni che ci stanno limitando»

Ancora nessuna vittoria per il nuovo Serricciolo targato Paolini che dal suo arrivo ha messo a segno due buoni pareggi. Così come quello con il Capezzano anche il risultato arrivato contro il Cqs Pistoia soddisfa l’ambiente gialloblù. Contro una formazione determinata a uscire quanto prima dalla zona playout il punto guadagnato può ritenersi, infatti, importante. I lunigianesi, che vivono più o meno la stessa situazione dei pistoiesi, si sono così calati nell’insidiosa trasferta con l’intento di voltare pagina e cominciare a riprendere a sorridere. Lo 0-0 che è venuto fuori ben rappresenta l’andamento di un match pressoché equilibrato in cui entrambe le formazioni hanno provato ad avere la meglio l’una sull’altra, senza, però, riuscirci. La difesa dei galletti si è ben comportata, frenando le avanzate dei locali e cercando di concedere loro pochi spazi di manovra. Davanti è, invece, mancata un po’ di lucidità e le occasioni create non sono state finalizzate al meglio.

"Ritengo che il pareggio sia giusto – afferma il ds Matteo Taricco – perché abbiamo trovato di fronte un avversario ostico che lotta come noi per tentare di uscire quanto prima da una situazione di classifica pericolante. Loro sono partiti subito molto forte, ma anche noi abbiamo avuto le nostre chance e siamo usciti alla distanza. Abbiamo ancora delle defezioni che ovviamente ci limitano e che non consentono di avere a disposizione la rosa al completo, ma siamo fiduciosi di poter tornare a galla". Fondamentale sarà l’ultima sfida del girone d’andata per mettere sotto l’albero di Natale una preziosa vittoria. Avversario di turno sarà il Corsagna, formazione che al momento ha mire ben diverse e che con 23 punti all’attivo e forte del successo ottenuto contro il Pieve Fosciana si potrà godere un momento decisamente più tranquillo.

Ilaria Gallione