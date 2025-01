Calcio Prima Categoria. La Triuggese è ultima. Il mister si dimette:: "Non so più cosa fare»

Cambia una delle panchine più longeve del calcio brianzolo. È quella della Triuggese, fanalino di coda del girone M di Prima Categoria a quota 15 punti. Dopo l’ottava sconfitta stagionale per mano della BMS Tritium Next Gen per 3-2 in rimonta mister Alessandro Casiraghi (nella foto) ha rassegnato le dimissioni; la squadra è stata affidata temporaneamente al vice Elli. Casiraghi era alla guida della formazione biancorossa da giugno 2019 dopo aver indossato la maglia da giocatore per sette stagioni. Da allenatore a Triuggio ha ottenuto una promozione dalla Seconda alla Prima Categoria. Ma le cose non stanno andando per il meglio. "Credo serva una scossa, non so più cosa fare – ha detto Casiraghi –. Non ho la soluzione per risolvere questa situazione, spero che chi arriverà porti qualcosa di nuovo". La presidentessa Marina Riva ringrazia Casiraghi per quanto fatto: "Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, mi spiace molto e l’ho detto anche ad Alessandro. So che ha fatto tutto il possibile, ma la squadra non reagisce. A questo punto credo che sia necessaria una scossa. La nostra intenzione è mantenere la categoria, sarà complicato ma dobbiamo trovare il modo". Domenica si va a Cornate.

Ro.San.