Calcio Prima categoria. L’Acquaviva vuole allungare in vetta. Credici San Miniato

L’Acquaviva è in fuga: nel girone F del campionato di Prima categoria, ci sono ancora speranze per gli inseguitori? Una risposta chiara arriverà domani, al triplice fischio di Acquaviva-Torrenieri: se vincono i biancoazzurri, l’ipoteca sul primo posto sarà molto seria! Altrimenti… L’Atletico Piancastagnaio cercherà i tre punti a Bibbiena ed il San Quirico ospiterà l’Amiata. Punti play-off sono in palio per il Montalcino in casa dell’Arezzo F.A.. Capolona-Ponte d’Arbia è invece una sfida salvezza.

Nel girone C la partita più intrigante sarà domani Monterotondo-San Miniato: difficile trasferta, ma i neroverdi sono competitivi! Casolese favorita in casa con lo Scarlino, mentre Radicondoli-Pianella e Gracciano-Badesse sono due interessanti derby che riguardano sia la zona play-off sia quella play-out. E poi c’è San Gimignano-Venturina: i valdelsani contro la vicecapolista! Ci vuole un guizzo d’orgoglio...

Giuseppe Stefanachi