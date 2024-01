CALCIO - PRIMA CATEGORIA. Nessuna vittoria per le lucchesi

Nel girone "A" si è giocata la diciottesima giornata che non ha regalato vittorie alle formazioni lucchesi. Finisce in parità il derby tra la capolista Marginone e Corsagna. Il risultato è 1 a 1, con la rete di Gabriele Cortesi ed il gol di Dal Poggetto per i garfagnini. Il Marginone allunga, comunque, sul Forte dei Marmi, arrivando a 44 punti, con undici lunghezze di distacco sulla seconda. Pareggio a suon di gol anche tra Atletico Lucca e Mulazzo: 2 a 2; per i rossoneri i gol di Secchi e Marzi; per i massesi doppietta Occhipinti.

Sconfitta esterna per la Folgor Marlia sul campo del Capezzano Pianore 2 a 1: ai pianigiani non basta la rete realizzata da Ragghianti; i padroni di casa passano grazie a Dalle Luche e a Mattia Pacini. Non va meglio all’Academy Porcari, anch’esso lontano dal proprio campo: rimedia una sconfitta di misura contro il Serricciolo che conquista i tre punti, grazie alla rete di Casciari. Un altro pareggio quello tra Capannori e Romagnano. Vantaggio ospite con Bertuccelli, pareggio del Capannori con Costalli.

Alessia Lombardi