Calcio Prima categoria. Per il San Quirico c’è l’ostico Cesa. Credici Amiata

Il San Quirico, nel girone F del campionato di Prima categoria, porta a cinque i punti di vantaggio sull’Acquaviva, ma domani è atteso da una trasferta a Cesa (con la Valdichiana) certo non facile. La compagine biancoazzurra e l’Atletico Piancastagnaio, le prime due inseguitrici, hanno intanto i favori del pronostico dalla loro parte nei match a Chiusi ed in casa del Fratta Santa Caterina. L’Amiata ed il Ponte d’Arbia possono fare bottino pieno in casa contro il Cortona e l’Arezzo F.A.. Partita delicata per la Fontebelverde, che riceve l’Olmoponte. Nel girone E, mentre il Pianella va a Fonteblanda, Casolese-Venturina rappresenta un vero e proprio spareggio play-off. Il San Gimignano è favorito in casa con il Monterotondo, mentre il Gracciano ospita il forte Donoratico. Il Badesse a Bibbona sogna l’alta classifica e il San Miniato, a Massa Marittima, spera di smentire il pronostico da 1 fisso… GS