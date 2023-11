Calcio Prima categoria. Per l’Acquaviva e il San Quirico occasione fuga

Nel girone F del campionato di prima categoria il San Quirico e l’Acquaviva cercano la fuga. La giornata di domani sembra favorire più i biancoazzurri, che andranno a Cortona, che non i giallorossi, impegnati sul difficile terreno del Capolona Quarata. L’Atletico Piancastagnaio cercherà di salire ulteriormente in classifica ospitando un Chiusi in difficoltà e la Fontebelverde vuole definitivamente rilanciarsi in casa con il Fratta Santa Caterina. Olmoponte-Ponte d’Arbia e Spoiano-Amiata concludono il programma. Nel girone E delicata trasferta del San Miniato che va a giocare a Porto Santo Stefano, mentre il Pianella ospita (a Gaiole) un enigmatico Pomarance. E il Badesse? Riceve il Massa Valpiana tritatutto… Si spera nella sorpresa! Per il resto potremo assistere a Casolese-Forte di Bibbona, San Gimignano-Fonteblanda (a Staggia) e Venturina-Gracciano (trasferta da brivido!).

GiuSte