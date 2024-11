Calcio Prima categoria: pronto ritorno sul mercato. Il Mulazzo si assicura. Bernieri e Bartolozzi

Per dimenticare in fretta le sconfitte e le ’amnesie’ messe in bella mostra anche contro il Capezzano, il Mulazzo è tornato nuovamente sul mercato. All’allenamento svolto con il solito impegno l’altra sera, dopo notti di brutti pensieri e qualche rimorso, per preparare al meglio la sfida interna in programma domenica prossima contro il Porcari, hanno preso parte infatti anche due volti nuovi. La società diretta dal presidente Lorenzo Bergamaschi, che ha sollevato dall’incarico l’allenatore Simone Bertolla, sostituito a tempo-record dal preparatore atletico Massimo Baudone, dopo un summit tenutosi al ‘Park Hotel La Pineta’ al termine della debacle registrata sul rettangolo di gioco dei versiliesi, ha capito che con questo organico la sofferenza sarebbe probabilmente durata per tutta la stagione. Assieme all’area tecnica, il presidente ha assunto la decisione di guardarsi intorno per reperire profili di provata esperienza adatti al palcoscenico della Prima categoria. Operazioni necessarie soprattutto in difesa, nel tentativo di recuperare una situazione non compromessa, dato anche le 18 le reti subite.

I due prescelti sono vecchie conoscenze del calcio lunigianese. Il primo ad accettare la proposta in ’prova’ ideata dal numero due della società, Jacopo Uberti, è stato Francesco Bernieri: il difensore, dopo la breve esperienza vissuta con la casacca delle Terre Alte Berceto, fa ritorno da svincolato al club rossoblù. E dopo l’infortunio capitato al portiere Andrea Leri, sostituito da Agostinelli, il duo Uberti-Strata ha virato con decisione sull’ex della Pontremolese Simone Bartolozzi, svincolatosi dal Follo. E le novità in casa Mulazzo potrebbero non essere finite qui. "C’è da giurare – dicono in coro Uberti e Strata – che da adesso in avanti vedremo un Mulazzo diverso. Bisogna ripartire senza piangersi addosso. Poi a dicembre potrebbero cambieranno molte cose, anche nel parco-giocatori dove la concorrenza farà bene a tutti".

Ebal