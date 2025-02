Calcio prima categoria. Pullman di tifosi al seguito del Riomaior

Un sabato importante per il Riomaior che si troveranno a difendere i colori arancio-viola nel bellissimo stadio ’Sivori’ di Sestri Levante "una struttura di categoria superiore a quelle che siamo di solito abituati a calcare" dicono dalla società. Il ’Sivori’ ospita infatti le partite del Sestri Levante in Serie C. Per questo e per tutto l’entusiasmo che i tifosi offrono alla squadra ogni giornata di campionato, il Riomaior ha deciso di organizzare un pullman da 50 posti per portare più persone possibili a godersi questa ’giornata particolare’, che oppone la squadra delle Cinque Terre al Segesta. Il match è in programma a Sestri Levante alle 13.45, il ritrovo dei tifosi del Riomaior è fissato alle 12 con partenza alle 12.15 dalla fermata dell’autobus sotto la stazione di La Spezia Centrale. Quota di partecipazione al pullman 10 Euro. Prenotazione rispondendo direttamente alla pagina Instagram della società oppure via whatsapp al 342-571 1962.