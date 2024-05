Calcio: Prima categoria, si gioca domenica 2 giugno. Spareggi promozione. Il Forte avrà il Selvatelle

È stata definita la formula degli spareggi fra le vincenti dei playoff di Prima categoria. Intanto va precisato che si inizierà a giocare non da domenica prossima ma da quella successiva. Infatti c’è un girone (F) dei sei di Prima categoria Toscana in cui, essendoci stato uno spareggio per assegnare la vittoria del campionato, questa domenica 26 maggio c’è ancora da giocare la finale playoff (che sarà San Quirico contro Tegoleto) dopo che nell’appena passata domenica 19 maggio ci sono state le semifinali playoff del girone F.

Domenica 2 giugno si inizierà dunque con la fase intergirone, dove non conta più il piazzamento in reagulr season e che mette in palio un posto per salire in Promozione (... che poi potrebbero diventare due posti nel caso di casella libera lasciata dal Castelnuovo se il club garfagnino andasse effettivamente in Eccellenza tramite la sempre più probabile “fusione“ col River Pieve). Il primo turno della fase intergirone prevede queste 6 gare secche: Forte dei Marmi-Selvatelle, Ginestra Fiorentina-Ideal Club Incisa e Donoratico-vincente playoff girone F (San Quirico-Tegoleto). Da questi 3 accoppiamenti usciranno le tre finaliste che si scontreranno nel decisivo triangolare.