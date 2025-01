CALCIO PRIMA CATEGORIA. Somigli è il nuovo tecnico del Csl Psc. Lo Jolo saluta l’attaccante Pagnini

La stagione è ormai entrata nel vivo a tutti gli effetti e, con la pausa natalizia ormai definitivamente alle spalle, è tempo di concentrarsi sulla ripresa di un cammino che procederà senza soluzione di continuità sino alla fine della prossima primavera. Ma il mercato, soprattutto quello degli allenatori, è più che mai vivo: in Prima Categoria, Alessandro Somigli è il nuovo tecnico del CSL Prato Social Club. Un allenatore esperto, al quale la dirigenza chiederà di risalire la china nel girone D per mettersi alle spalle in via definitiva la zona playout, trovando quella continuità di rendimento e di risultati che sin qui è mancata. A livello di giocatori, il Maliseti Seano ha annunciato l’innesto del giovane portiere Niccolò Urban, arrivato dal Montemurlo: è stato aggregato all’U19 di Alessandro Di Vivona, ma nelle prossime settimane potrebbe tornare utile anche nella prima squadra. Operazione in uscita per lo Jolo attuale seconda forza del girone, che punta a ridurre il margine attuale di cinque punti nei confronti del Settimello primo della classe: l’attaccante ventiseienne Leonardo Pagnini ha lasciato il club, accettando l’offerta del Montecatini Valdinievole (allenato da Francesco Fabbri, ex-tecnico del Maliseti) che gli ha già dato la possibilità di giocare in Promozione. Movimenti anche in Seconda Categoria: nel girone F la Polisportiva Naldi ha annunciato Francesco Campolo come nuove mister, in sostituzione di Alessandro Celadon, e il cammino del nuovo arrivato è iniziato nel migliore dei modi battendo 3-1 il Cobra Kai. Passando al girone C, è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico il Vernio fanalino di coda: Coschignano ha lasciato il gruppo nelle scorse settimane ed i dirigenti si sono per il momento affidati ad una soluzione interna.

Giovanni Fiorentino