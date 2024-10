Calcio Prima categoria. Tra Meldola e Real Fusignano è già scontro al vertice

Con l’incognita del maltempo, tornano in campo a distanza di due settimane (la giornata saltata si recupera il 22 dicembre) le formazioni di Prima Categoria. Nel girone G, oggi nell’anticipo gioca il Savarna ospite del Santa Sofia al "Brusati", con i ravennati secondi in classifica a 10 punti con il San Vittore impegnato al Brigata Cremona di Alfonsine col fanalino di coda Only Sport. Di contro il Real Fusignano, capolista solitario, sarà ospite del Meldola in uno scontro di altissima classifica. Nel girone F, la Virtus Faenza cerca punti-salvezza in casa dei bolognesi del Murri, mentre il Cotignola, che lotta per i playoff, ospita il Castel del Rio.

Prima Categoria 6ª giornata (ore 14,30).

Girone G: Santa Sofia-Savarna (ore 15). Domani: Bagnacavallo-Fosso Ghiaia, Marina-Sporting Predappio, Meldola-Real Fusignano, Only Sport Alfonsine-San Vittore, Pianta-Carpena, San Pancrazio-Modigliana, Vecchiazzano-Savio.

Classifica: Real Fusignano 11; San Vittore 10; San Pancrazio 9; Bagnacavallo, Vecchiazzano, Meldola 8; Fosso Ghiaia, Savio, Savarna, Sporting Predappio, Pianta 7; Marina 6; Modigliana 5; Santa Sofia 4; Carpena 3; Only Sport Alfonsine 1.

Girone F: Libertas Castel San Pietro-Fontanelice (ore 15). Domani: Cotignola-Castel del Rio, Fly-Basca, Fossolo-Funo, Murri-Virtus Faenza, Reno Molinella-Placci Bubano, Savena-Dozzese, Tozzona Pedagna-Pontevecchio.

Classifica: Fontanelice 12; T. Pedagna 10; Cotignola 9; R. Molinella, Pontevecchio, Dozzese, Fly 8; Murri, C. del Rio 7; Lib. C. S. Pietro 6; Funo, Basca 5; Savena, Fossolo 4; P. Bubano 4; V. Faenza 3.

u.b.