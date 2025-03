Calcio Prima Categoria: trasferte insidiose per Romagnano e Serricciolo. Montignoso-Mulazzo da tripla. Mori: "Partita delicatissima»

A tenere con il fiato sospeso nella 26ª giornata sarà il match tra la capolista Montignoso e il Mulazzo che andrà in scena oggi pomeriggio alle 15 al “Del Freo“. Mister Alberti non potrà contare sullo squalificato Del Padrone. "Sarà una partita delicatissima per noi – precisa il dg Enrico Mori – contro squadra con diverse individualità molto forti e con motivazioni altissime per trovare anticipatamente la salvezza matematica. Noi dovremo impegnarci al massimo per ottenere i tre punti, fondamentali per raggiungere il nostro traguardo".

Trasferta per il Romagnano che se la vedrà contro il Porcari, formazione non ancora del tutto salva, con l’intento di ripetere la convincente prestazione dell’andata.

Sfida insidiosa per il Serricciolo il cui cammino si sta facendo sempre più complicato. In esterna contro il Pieve Fosciana i gialloblù dovranno ottenere a tutti i costi la vittoria per non rischiare di fare i conti con la retrocessione diretta. Una gara da brividi quella che andrà in scena sul "Fanani" di San Romano in Garfagnana per i galletti che di fronte troveranno una formazione che, non solo cercherà di sfruttare il fattore campo e il calore del proprio pubblico, ma che cercherà di conquistare l’intera posta in palio per non farsi risucchiare nei playout.

27 punti in classifica non sono una grande sicurezza e lo sa bene anche il Cqs Pistoia che in casa sarà impegnato contro il Capannori, terza forza del girone e ancora in lizza per la promozione finale. Occhi puntati anche sulla sfida dei Diavoli Neri che con 19 punti, solamente due in meno dei lunigianesi, proveranno a far capitolare la Folgor Marlia. "In queste ultime 5 sfide – afferma mister Paolini – dovremo cercare di fare più punti possibili. Oggi ci aspetterà una gara infernale e soprattutto a livello mentale dovremo dimostrare di aver imparato dai nostri errori". Assente per due giornate lo squalificato Guelfi.