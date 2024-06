Calcio Prima categoria. Un big alla Santerenzina. La panchina a Sabatini

Grande colpo della Santerenzina (Prima categoria) che affida la panchina a Gabriele Sabatini, tecnico con un passato importante in Serie D la Fezzanese (dopo la vittoria del campionato di Eccellenza) e il Ligorna. Da giocatore Sabatini ha militato nelle giovanili del Milan fino alla Primavera, è stato il capitano della nazionale italiana Under 17 in cui giocavano Totti e Nesta, per poi affrontare una carriera nei professionisti con le maglie di Pisa, Viterbese, Tempio e Cuneo. Il presidente Francesco Pardini ed il direttore sportivo Enrico Bordino lo accolgono alla guida della prima squadra di San Terenzo con grande entusiasmo, per raccogliere il testimone e proseguire nella linea e nel progetto tecnico già tracciato da Marco Corrado passato al Magra Azzurri. Sabatini si avvarrà della collaborazione tecnica di Alessandro Iaria, del preparatore dei portieri Davide Pennacchi e del preparatore atletico William Bettali.

"Ho deciso di intraprendere questo percorso per la passione e l’entusiasmo che ho trovato nelle persone che fanno parte della società – dice il tecnico spezizno – sono convinto ci siano le condizioni per costruire un progetto ambizioso e di crescita per i ragazzi". Soddisfazione anche nelle parole del presidente santerenzino Francesco Pardini: "Siamo veramente felici di avere Gabriele Sabatini alla guida dei nostri ragazzi, oramai è diventato un santerenzino e ha accolto con entusiasmo la nostra idea di fare calcio. Il suo curriculum parla da solo, riteniamo che sia la figura giusta per far crescere i nostri giovani, sia quelli già in prima squadra sia quelli che saliranno dalle giovanili. Dopo i due anni con Marco Corrado, che ringrazio infinitamente per quanto ha fatto, l’arrivo di Gabriele Sabatini sia un segnale importante per tutto il movimento calcistico della Santerenzina".

Paolo Gaeta

Nella foto: da sinistra Bordino, Sabatini e Pardini