Calcio Prima Categoria. Una Juvenilia ambiziosa con in mente i playoff

Bisognerà dare di più. Una convinzione che accomuna giocatori e staff della Juvenilia, al lavoro a ranghi completi sul prato sintetico dello stadio Sada. Nella scorsa stagione la formazione rossoblu agganciò la certezza della permanenza in Prima categoria solo all’ultima giornata. Per il quinto anno consecutivo in Prima la società del presidente Roberto Mazzo vorrebbe regalarsi qualcosa di più gratificante. Magari, un bel piazzamento con annessa avventura ai playoff, un’esperienza rimasta finora proibita. In questo campionato, oltretutto, il tecnico Roberto Cazzaniga potrà contare su un vice dal passato illustre in serie A come Beppe Cardone, 50enne ex difensore di Milan, Bologna e Parma. Suo figlio Alessandro è uno dei volti nuovi del club monzese.

La Juvenilia, intanto, nella prima partita vera della stagione ha pareggiato 1 a 1 al Sada col Bresso Calcio. La sfida era valida per il primo turno di Coppa Lombardia. Domani la Juvenilia affronterà la Cosov a Villasanta. Nella partita col Bresso la formazione monzese è andata in vantaggio con un gol del difensore Luca Pandolfi, ex La Dominante. Il Bresso ha pareggiato nel finale su rigore con Pavanello. "Ma ho comunque visto un bel gruppo – spiega Pandolfi –. Sono molto motivato, penso che l’obiettivo playoff sia raggiungibile. In caso contrario, non sarei venuto". "Va considerato – commenta Giancarlo Casiraghi, ex vivaio dell’Inter e Pro Patria, 43 anni a ottobre, 11 gol nello scorso campionato – come il Bresso fosse più avanti di noi nella preparazione. Noi ci lasciavamo alla spalle solo cinque giorni di allenamenti. Eppure, nonostante tutto, ci hanno raggiunti solo nel finale. Da parte nostra ci sono ambizione e voglia di fare. Ovviamente, vogliamo fare bene anche in Coppa Lombardia". "Quando vieni raggiunto nel finale di gara – ammette l’allenatore Roberto Cazzaniga –, c’è sempre qualche recriminazione. Ma riconosco come il risultato conclusivo sia giusto. Noi siamo scesi in campo con 8 giocatori nuovi. Ora possiamo crescere e migliorare. Vogliamo fare meglio della scorsa annata". La Juvenilia inaugurerà il campionato domenica 8 settembre giocando con la Pro Lissone in campo esterno.

Gianni Gresio