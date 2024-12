Calcio Prima categoria. Vittoria a sorpresa del Radicondoli Il Torrenieri frena

GIRONE C

Donoratico-Casolese 1-1 Nono risultato utile consecutivo per la Casolese, che impatta sull’1-1 contro il Donoratico: al vantaggio degli ospiti al 22’ con Sabatino, risponde Filippo Donati. Gracciano- San Miniato 3-1 Il Gracciano batte 3-1 il San Miniato e si affaccia alla zona salvezza. La Marca porta in vantaggio i padroni di casa al 20’, Moscatelli pareggia dopo quindici minuti, nella ripresa Valci e Trotta firmano la vittoria. Pianella-Venturina 1-2 Talocchini apre le marcature al 13’, Ciolli su rigore pareggia al 38’, ma nella ripresa Foschi trova il gol vittoria. Radicondoli-Lornano Badesse 2-1 Vittoria a sorpresa del Radicondoli, che dopo il vantaggio di Paliotti, ribalta il risultato con Calà Campana e con Giorli. San Gimignano-Sant’Andrea 1-1 Il veterano Guerrera pareggia nella ripresa il gol del vantaggio di Lelli.

GIRONE F

Arezzo FA-Ponte d’Arbia 3-0 Brutta sconfitta per il Ponte d’Arbia, superato dall’Arezzo grazie alla doppietta di Agostini e alla rete di Crocini. Atletico Piancastagnaio-Amiata 0-1 Va all’Amiata il derby della montagna senese: la squadra di Abbadia San Salvatore supera di misura il Piancastagnaio grazie alla rete di Di Fiore e lo supera in classifica.

Capolona Quarata-Montalcino 0-0 Pareggio a reti bianche tra Quarata e Montalcino, con i biancoverdi che si vedono superare dall’Amiata ed escono dalla zona play off. San Quirico – Tegoleto 1-2 Caduta casalinga per il San Quirico, che cede al Tegoleto: passati in vantaggio già al 13’ con Boulalouaz, i giallorossi sprecano tante occasioni e sono prima raggiunti e poi superati da una doppietta di Bonci. Spoiano – Torrenieri 1-0 Sconfitta esterna del Torrenieri, che cede di misura allo Spoiano grazie alla rete di Franchi e vede allontanarsi la capolista Acquaviva.

Marco Brunelli